23 ANOS Rapaz é esfaqueado ao

cobrar dívida de trabalho Crime aconteceu na tarde de ontem, no município de Sonora

Rapaz, de 23 anos, foi esfaqueado pelo ex-patrão ao cobrar dívida de trabalho, ontem, na cidade de Sonora.

De acordo com registro policial, funcionários do hospital da cidade comunicaram policiais militares sobre a internação de paciente com ferimentos de faca. Em conversa, a vítima declarou que havia ido até bar cobrar o ex-patrão por serviço prestado em fazenda.

Sob a recusa em fazer o pagamento, houve discussão e o homem atacou o ex-funcionário com golpe de faca. A vítima foi atingida no ombro esquerdo e foi levada para hospital. Já o autor do crime fugiu. O caso está sob investigação.