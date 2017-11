Morte a esclarecer Rapaz é encontrado morto depois de dois dias sem dar notícias Tio se deparou com a vítima morta no chão do quarto

13 NOV 2017

A Polícia Civil de Aquidauana investiga a morte de Diego Toledo Barros, de 29 anos, ocorrida em uma residência na região do Bairro Nova Aquidauana. A vítima foi encontrada pelo tio em estado de decomposição, na noite de ontem. De acordo com o boletim de ocorrência, o pai de Diego, que mora na zona rural, telefonou para o irmão dizendo que estava preocupado, porque o filho não dava notícias há dois dias. Por este motivo, o tio foi até a residência do sobrinho. Chegando no local, viu que o automóvel de Diego estava na garagem, mas percebeu que o imóvel estava fechado. Ele chamou por várias vezes e não foi atendido. Então se aproximou da janela do quarto e sentiu cheiro forte. Ao observar com cuidado, o homem viu Diego caído no chão. A Polícia Civil foi acionada e constatou a morte, mas detalhes sobre as circunstâncias não foram revelados.





