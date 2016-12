MS-295 Rapaz de 29 anos e mulher de 61

morrem em acidente entre dois carros Colisão aconteceu durante a noite, entre as cidades de Eldorado e Iguatemi

Acidente de trânsito em rodovia que corta o Estado do Mato Grosso do Sul causou a morte de duas pessoas, por volta das 22h de ontem. A colisão envolveu dois carros e aconteceu no quilômetro 11 da MS-295, entre as cidades de Eldorado e Iguatemi.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência Robson Francisco Araújo da Silva, 29 anos, que dirigia Gol morreu no local. O automóvel dele teria invadido a pista contrária e colidiu de frente com Fluence que era ocupado por duas mulheres, segundo o registro policial.

Entre elas Diana Arguellho Dias, 61 anos, que foi levada para hospital de Eldorado, mas também não resistiu. A mulher era de origem paraguaia, segundo a polícia. A outra ocupante também precisou ser levada para atendimento médico. A causa do acidente está sob investigação.