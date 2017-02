ATENTADO Rapaz de 28 anos é ferido a tiro

em ginásio poliesportivo Vítima foi atingida na clavícula e levada para hospital

Polícia investiga tentativa de assassinato ocorrida ontem (21), por volta das 19h30min, em frente ao ginásio poliesportivo que fica na Vila Marques, em Aral Moreira. Dois homens chegaram mandando grupo de pessoas deitar no chão e, rapaz, de 28 anos, acabou atingido com tiro.

Segundo relatos que constam em Boletim de Ocorrência, a dupla envolvida no crime chegou ao local em motocicleta Factor. Os dois homens estavam com pistola em mãos e mandaram as pessoas que estavam na calçada deitar, no entanto correram e entre elas estava o rapaz, que foi perseguido e ferido na clavícula com disparo. A vítima foi levada para hospital, mas logo recebeu alta médica e policiais não conseguiram falar com ela.

Os atiradores abandonaram a moto no local e fugiram em Gol. Inquérito policial investiga o motivo e autoria da tentativa de homicídio.