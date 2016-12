DESENTENDIMENTO Rapaz de 21 anos é assassinado

com facada no pescoço Eposa da vítima indicou suspeito, mas ele não foi encontrado

Polícia Civil faz buscas pelo autor do assassinato de Diones Luiz Pedrosa Farias, 21 anos, ocorrido ontem, dentro do terminal rodoviário de Amambai. O jovem morreu em decorrência de golpe de faca no pescoço.

Esposa da vítima apontou para policiais nome de suspeito alegando que ele e o marido tinham tido desentendimento em datas anteriores e que um dos casos, inclusive, havia sido denunciado à policia.

A exata dinâmica que o crime aconteceu não foi descrita em ocorrência policial, já que nenhuma pessoa se apresentou como testemunha.

Diones foi levado por bombeiros para hospital, mas não resistiu ao golpe de faca que levou no pescoço. Policiais estiveram na casa do homem indicado como autor, mas ele não foi encontrado.