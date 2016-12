Violência doméstica Rapaz aplica golpe gravata e

mata homem com facada no peito Vítima morreu no local, enquanto autor fugiu em veículo

Ericson Ferreira Domingos, de 52 anos, foi assassinado com facada no peito. Crime aconteceu ontem à noite, em bar localizado na Rua Adolfo Alves Carneiro, centro da cidade de Alcinópolis. Autor apontado como Weberson Dias Rodrigues, 22 anos, está foragido.

De acordo com Edição de Notícias, Ericson estava sentando na mureta do bar, tomando dose de cachaça e observando demais frequentadores do estabelecimento jogarem sinuca. Ele então foi surpreendido por Weberson que se aproximou por trás, aplicou golpe conhecido como gravata e desferiu facada no peito do homem.

Vítima morreu no local, enquanto autor fugiu em carro. Testemunhas não souberam informar motivo do crime porque não teve discussão no bar. Ericson e Weberson se conheciam há muito tempo e, ainda de acordo com testemunhas, autor do crime costuma arrumar confusões.