Tempo Quinta-feira será de tempo nublado e chuva em MS Chuva deve aumentar amanhã conforme previsão

A quinta-feira será tempo nublado com chuva isolada e possibilidade de trovoadas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. As temperaturas oscilam entr 21°C e 32°C. Para amanhã, a chuva de aumentar, principalmente nas áreas oeste e sudoeste do estado.

Já para Campo Grande, a quinta-feira será dia de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas oscilam entre 23°C e 35°C. Para amanhã, a previsão é de tempo fechado com possibilidade de chuva a qualquer hora.