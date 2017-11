TEMPO Quinta-feira será de chuvas e trovoadas na Capital Dia será chuvoso em todo o Estado

O tempo deve ser de chuva nesta quinta-feira em Campo Grande. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas primeiras horas, o dia deve ser parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas.



À tarde e à noite, o tempo segue chuvoso com trovoadas. Segundo a previsão, as temperaturas devem oscilar entre 22°C e 30°C. Já em todo o Mato Grosso do Sul, a quinta-feira será nublada com pancadas de chuvas e trovoadas potencialmente fortes.