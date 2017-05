Previsão do Tempo Quinta-feira amanhece nublada e pode chover em todo o Mato Grosso do Sul Em Campo Grande temperatura mínima será de 20°C e máxima de 26ºC

Dia amanhece nublado e pode haver pancadas de chuva em todo o Estado. Mínima registrada nessa manhã será de 17°C e máxima de 30°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande o dia permanece parcialmente nublado com possibilidade de chuva e trovoadas durante a manhã. Mínima de 20°C e máxima de 26°C.

Já no interior do Estado, os termômetros marcam mínima de 17°C nas cidades de Coxim, Dourados e Amambai. Temperatura elevada em Corumbá, com mínima de 21°C.