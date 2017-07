Tempo Dia amanhece claro e Inmet alerta para baixa umidade do ar no Estado Em Campo Grande, índice de umidade do ar deve registrar 18%

27 JUL 2017 Por BRUNA AQUINO 07h:30

Em Campo Grande, o dia amanheceu claro, com temperatura mínima de 17ºC - Bruno Henrique/Correio do Estado Dia amanheceu claro, com névoa seca e queda na umidade relativa do ar, variando de 15% a 20%, principalmente nas regiões centro-oeste e norte de Mato Grosso do Sul. Temperatura mínima registra 13ºC e máxima é de 33ºC. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, o dia amanheceu claro, registrando temperatura mínima de 17ºC, com possibilidade de baixa umidade do ar no período da tarde. índice deve registrar 18%. Nas cidades do interior, clima deve permanecer estável e temperatura mínima marca 13ºC em Dourados e 14ºC em Aquidauana.

