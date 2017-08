Previsão do tempo Quinta amanhece com tempo claro e Inmet alerta para baixa umidade do ar no Estado Em Campo Grande, índice registra 35% na umidade do ar

24 AGO 2017 Por BRUNA AQUINO 07h:30

Em Campo Grande temperatura mínima registra 18°C - Bruno Henrique/Correio do Estado Dia amanheceu com tempo claro e névoa seca nas regiões norte e oeste do Estado. Baixa umidade do ar predomina e índice registra 25% em todas as regiões. Temperatura mínima registrou 16°C nessa manhã e a tarde pode subir, registrando 36°C. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, céu amanheceu claro e baixa umidade do ar pode predominar, registrando índice de 35%. Temperatura mínima registrou nessa manhã 18°C, mas calor deve aparecer à tarde e temperatura máxima pode atingir os 32°C. No interior, nas cidades de Glória de Dourados, Tacuru e Coxim, temperatura mínima registra 16°C. Já em Corumbá e Aquidauana, mínima é de 19°C.

