ALÍVIO Queda nas temperaturas

pode ocorrer no final desta semana Trovoadas permanecem no Estado até quarta-feira

As trovoadas isoladas em Mato Grosso do Sul seguem ao longo da semana e o tempo passa a ficar mais seco a partir de quinta-feira (26).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que as nuvens devem cobrir o céu amanhã (25) e as chuvas serão isoladas. As temperaturas devem ficar entre 33º C e 18º C, com umidade relativa do ar entre 95% e 50%.

Em Campo Grande, a máxima deve chegar a 30º C e a mínima chega aos 20º C. As rajadas de vento devem ser de fraco para moderado.

Pode haver também alteração na temperatura ao final de semana. A partir de sexta-feira (27), a mínima no Estado deve ficar em 14º C, com máxima de 32ºC C. Na Capital, o termômetro está previsto para marcar 19º C, e a máxima, 29º C.

"Continuamos observando muita nebulosidade com pancadas de chuva isoladas, especialmente no nordeste e sudeste do Estado. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens e espera-se pancadas de chuva com trovoadas no final da tarde e início da noite", informou nota do Inmet.

"A partir de quinta-feira, o tempo começa a secar (diminui a possibilidade de chuva) a partir do sudoeste do Estado. Na sexta-feira, com a chegada da massa de ar polar, as temperaturas diminuem a partir do sul", complementou o informativo.