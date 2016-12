ACIDENTE FATAL Carreta tomba em carro e quatro

pessoas de MS morrem em GO No carro estavam o motorista e três mulheres

Leonidia Furtado Souto de 59 anos, Maria Furtado de Souza 47 anos, Cleuma Furtado Souza, de 34 anos e o condutor do veículo Ranulfo Pereira da Silva, morreram na manhã de ontem (14) na BR-364 próximo a cidade de Mineiros (GO). As pessoas eram de Mato Grosso do Sul.

Segundo o site Infoco MS, as quatro vítimas eram de Camapuã e estavam de viagem à Goiás. O Fiat Palio, que estava em sentindo oposto ao de uma carreta que transportava milho, colidiu de frente com o veículo e a carreta tombou, atingindo o carro.

As vítimas morreram na hora e o condutor da carreta ficou levemente ferido. Ele foi encaminhado para o hospital. A pista ficou interditada por duas horas e o congestionamento chegou a 5 km.