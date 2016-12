Ação policial Quatro são presos tentando saquear

carne de caminhão tombado em rodovia Cinco horas após o acidente, populares tentaram furtar a mercadoria

Caminhão carregado com carne que tombou ontem de manhã na margem da BR-267, em Bataguassu, terminou em caso de polícia. Três pessoas foram presas e adolescente apreendido ao serem flagrados no interior do baú do veículo, tentando saquear a carga.

Condutor de 31 anos, que foi preso por embriaguez ao volante, seguia pela rodovia em direção a Campo Grande, quando perdeu controle da direção. Veículo saiu da pista e tombou na margem da BR. Motorista foi socorrido por Corpo de Bombeiros, levado para o hospital e, em seguida, para a delegacia.

De acordo com Da Hora Bataguassu, segurança da empresa responsável pela carga de carne foi enviado para o local, mas aproximadamente cinco horas depois do acidente, populares arrombaram as travas de segurança da porta do baú, onde o produto estava armazenado.

Algumas pessoas conseguiram subtrair caixas com miúdos, mas abandonaram e fugiram quando perceberam que a polícia chegava no local. Equipes das polícias Civil e Militar flagraram três adultos e o menor dentro do baú. Além de deter essas quatro pessoas autuadas por tentativa de furto, policiais impediram novas invasões e saques da carga.