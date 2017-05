Campo Grande Quatro são presos por furtar aparelhos em antigo frigorífico da Capital Autores pegavam materiais de uso do frigorífico sem autorização

Quatro homens foram presos na noite de ontem (14), por furto em antigo frigorífico ainda localizado na Rua Zulmira Borba, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. Equipamentos eram roubados pelos rapazes, mas ainda não há informação para onde os aparelhos eram levados.

Consta em boletim de ocorrência, que o veículo Gol foi abordado por agentes da Guarda Municipal, próximo ao Centro de Educação Infantil (Ceinf) Oscar Salazar. No veículo estavam dois integrantes com um aparelho compressor de ar identificado como patrimônio do frigorífico JBS, sem nota fiscal e autorização.

Questionados sobre o aparelho, o condutor informou que adquiriu o produto com um homem que conhecia e estava a caminho para encontrar com ele.

Minutos depois, foi abordado o veículo Logan, onde estava o suposto vendedor dos aparelhos junto com um funcionário e, após checagem, foram encontrados vários materiais utilizados em frigoríficos, que estavam sendo furtados e comercializado para terceiros.

Os aparelhos não tinham nota fiscal e ficavam no antigo frigorífico Independência. No local, a guarda foi informada pelo vigia que não existe autorização para tirar materiais do prédio, mas que também não presenciou o ato da quadrilha.

O grupo foi encaminhado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro junto com os materiais para demais esclarecimentos.