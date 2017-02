MS-376 Quatro pessoas ficam feridas

em colisão envolvendo 3 motos Acidente aconteceu entre as cidades de Fátima do Sul e Vicentina

Colisão envolvendo três motocicletas deixou quatro pessoas feridas. Acidente de trânsito aconteceu ontem à noite, na MS-376, entre as cidades de Fátima do Sul e Vicentina.

De acordo com o site SiligaNews, polícia informou que casal seguia pela rodovia em motocicleta Biz, em direção a Fátima do Sul, quando foi atingido por outros dois motociclistas, que seguiam na mesma direção.

Os quatro caíram, foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhados para o pronto socorro do Hospital Sias. Trecho da rodovia foi sinalizado e as circunstância do acidente serão apuradas.