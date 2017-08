rodovia Conesul Quase sem asfalto, trecho da

MS-156 passa por intervenção Recuperação é de 74 quilômetros e vai custar R$ 53 milhões

O governo do Estado fez promessa de asfaltar a rodovia que liga Amambai a Caarapó. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) visitou parte do trecho que está em obras hoje pela manhã. A MS-156 é o principal elo de ligação entre as cidades do Conesul e também corta 15 municípios na região.

A recuperação de 74 quilômetros da MS-156 vai custar R$ 53 milhões e a obra foi contratada em junho deste ano. O recapeamento é uma reinvidação antiga de produtores rurais e moradores das duas cidades.

A empresa vencedora da licitação, Sanches Tripoloni, prometeu finalizar a reestruturação no prazo de um ano. A previsão contratual é de 18 meses.

“Não estamos restaurando a rodovia MS-156, até pelo seu estado precário. É uma reconstrução, inclusive com tecnologia nova, que garantirá um pavimento de qualidade, mais seguro e com conforto para os usuários”, disse Azambuja.

O recursos para a obra foram obtidos a partir do Fundersul, que é financiad pela produção agrícola e pecuária do Estado.

Na mesma agenda, o governador foi a Itaporã, vizinha a Dourados, e autorizou a ordem de serviço para outra frente de intervenção do Estado na MS-156, com conexão com as MS-379 e MS-470. Esse trecho estende-se por 55,10 quilômetros. Nessa obra o investimento deve chegar a R$ 28,447 milhões.