TEMPO Quarta-feira será de tempo nublado e chuva com máxima de 27°C Previsão é de chuvas e trovoadas em todo o MS

A quarta-feira será de tempo nublado com pancadas de chuva em Campo Grande, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). O dia terá muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes, acompanhadas de trovoadas a qualquer hora. A temperatura varia de 18°C a 27°C.

Já para todo o Mato Grosso do Sul, ainda de acordo com o CPTEC, nesta quarta-feira, em todas as áreas haverá pancadas de chuva isolada com trovoadas e descargas elétricas, podendo ser localmente fortes. Temperatura estável, com a mínima de 18°C na região sul de MS. Para amanhã, a previsão é de pancadas de chuva em todo o estado.