Previsão do tempo Quarta-feira inicia com tempo parcialmente nublado no Mato Grosso do Sul Em Campo Grande, temperatura mínima deve registrar 21°C

24 MAI 2017 Por BRUNA AQUINO 07h:30

Campo Grande deve chover no período da tarde - Bruno Henrique/Correio do Estado Dia amanhece parcialmente nublado e pode chover com trovoadas no período da tarde. Temperatura mínima deve registrar 19°C e máxima de 33°C. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na Capital do Estado, o tempo permanece parcialmente nublado, havendo pancadas de chuvas e trovoadas isoladas a tarde. Mínima de 21°C e máxima de 31°C. Já no interior do Estado, os termômetros marcam mínima de 19°C em Dourados, Coxim e Ponta Porã. Nos municípios de Corumbá e Aquidauana mínima deve registrar 23°C.

