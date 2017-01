TEMPO Quarta-feira deve ser de chuva

hoje na Capital e interior de MS Corumbá deve chegar aos 36ºC, conforme instituto

Quarta-feira deve ser de céu claro, mas com grande possibilidade de chuva em Campo Grande e cidades do interior do Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), chove com curta duração e com grande chance de trovoadas além da Capital, em Dourados, Corumbá e Três Lagoas.

Em Ponta Porã, nebulosidade variável com pequena chance (inferior a 30%) de pancada de chuva. Calor em Corumbá deve chegar aos 36ºC, conforme o instituto.