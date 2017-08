Tempo Quarta-feira amanhece nublada e pode chover em algumas regiões do Estado Em Campo Grande, temperatura mínima pode marcar 18°C

Dia amanheceu parcialmente nublado e pode passar a ficar com tempo claro, com possibilidade de chuva nas regiões sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul. Temperatura registra em média 16°C e máxima pode chegar aos 33°C.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas demais regiões do Estado, o tempo permanece claro, com névoa seca e baixa umidade do ar, com índice de 20% no período vespertino.

Em Campo Grande, céu amanheceu parcialmente nublado. No período da tarde, tempo pode apresentar névoa seca e baixa umidade do ar com índice de 25%. Temperatura mínima marca 18°C.

No interior, nas cidades de Coxim, Dourados e Ponta Porã, temperatura mínima registra 14ºC e pode chover a qualquer momento.