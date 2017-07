Tempo Quarta-feira amanhece com tempo claro e temperatura registra 16°C no Estado Em Campo Grande, umidade relativa do ar é baixa, índice é de 20%

26 JUL 2017 Por BRUNA AQUINO 07h:30

em Campo Grande, os termômetros devem registrar entre 19ºC e 29ºC - Valdenir Rezende/ Correio do Estado Dia amanheceu claro, com névoa seca, registrando mínima de 16ºC, em média, em Mato Grosso do Sul. Mas previsão alerta para baixa umidade do ar no período vespertino, marcando índice de 25%. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, os termômetros devem registrar entre 19ºC e 29ºC. A tarde haverá baixa umidade do ar, que pode registrar índice de 20%. Nas cidades do interior, o tempo permanece estável, marcando temperatura mínima de 16°C em Nova Andradina e Três Lagoas. Já em Corumbá, mínima registra 17ºC e não há previsão de chuva.

