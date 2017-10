FLAGRANTE Quadrilha é presa enquanto planejava assalto em joalheria de Bonito As investigações sobre a possível ação do grupo começaram há três dias

Três homens foram presos e um adolescente apreendido na tarde desta sexta-feira (27) enquanto planejavam assaltar uma joalheria em Bonito, cidade a 300 km de Campo Grande. As investigações sobre a possível ação do grupo começaram há três dias.

De acordo com o Dourados News, a ação contou com o Sertor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, o Núcleo Regional e Inteligência de Dourados e a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras).

Após investigação e diligencias as equipes foram até Bonito e prenderam Roeder Soares, Anderson Cardoso Lopes e o mentor e articulador do roubo, de acordo com a polícia, Fabiano dos Santos, esse último em Dourados.

Adolescente também acabou apreendido na ação. O quinto integrante do grupo, Vinícius Leite da Conceição, ainda está foragido. Ele mora em Bonito.

Ainda conforme o site de notícias de Dourados, os suspeitos residem em Itaporã, Bonito, Dourados e Maracaju. Todos são integrantes de uma facção criminosa.