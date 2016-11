DOF e Bope Quadrilha é presa com 1,5 tonelada

de maconha, haxixe e armas de fogo Perseguição e monitoramento resultaram nas prisões de cinco pessoas

Wellington Roberto Ruiz Lazarin, 25 anos, Nilsomar Danilo Gomes, 31, Kathrein Nagy de Souza, 27, Jabier Guzmann Ayala Florenciani, 22, e Leandro Barbosa de Almeida, 20, foram presos ao serem flagrados por equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e Batalhão de Operações Especiais (Bope) com 1,5 tonelada de maconha, haxixe e armas de fogo na MS-379, em Laguna Carapã. Fatos ocorreram na quarta-feira (23) e quinta-feira (24), mas só foram divulgados hoje pela polícia.

Militares faziam patrulhamento na região quando se depararam com três veículos, sendo Palio, Gol e caminhonete S-10, todos em alta velocidade. Teve perseguição e equipe conseguiu abordar Wellington que conduzia o Palio e Nilsomar que estava no Gol.

Os dois foram questionados e acabaram confessando que faziam o serviço de batedor para carga de maconha, que estava na caminhonete e seria levada de Coronel Sapucaia até Campo Grande. Eles disseram ainda que os ocupantes da caminhonete estavam armados.

Policiais do DOF e do Bope fizeram rondas e encontraram a caminhonete abandonada em uma mata. No veículo foram encontrados 1500 tabletes de maconha, que totalizaram 1.517 quilos da droga, além de uma espingarda calibre .12 e porção de 450 gramas de haxixe.



DESDOBRAMENTO

Ontem pela manhã, policiais do Bope passaram a monitorar Kathrein, esposa de um dos ocupantes da S10. A mulher, segundo os militares, estava em uma caminhonete Mitsubishi L200 e auxiliaria na fuga dos traficantes.

Policiais seguiram Kathrein até o ponto de resgate, ocasião em que prenderam Jabier e Leandro. Eles estavam com duas pistolas calibres .9 e .380 milímetros.

Todos os envolvidos foram encaminhados para Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, onde foram autuados por tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de armas.