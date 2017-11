chegando Prova em dois domingos agrada estudantes que vão fazer o Enem Testes serão aplicados nos dias 5 e 12 de novembro

A mudança deste ano de aplicar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em dois domingos – dias 5 e 12 de novembro – agradou grande parte dos alunos que vão disputar uma vaga nas universidades.

Segundo os candidatos, há mais tempo para preparação entre uma prova e outra, além de a divisão dos temas ter sido positiva também.

“Essa divisão entre dois domingos ajudou para termos mais tempo de estudar e revisar. Além de ter separado humanas de exatas, ficando menos confuso”, explicou a aluna do cursinho Nota 10 Geovana Teodoro, 17.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a medida foi adotada para beneficiar alunos sabatistas (de religiões que guardam o sábado) e, de quebra, os demais candidatos, que, conforme a pasta federal, ganham mais tempo para revisar o conteúdo e descansar.

De acordo com a coordenadora do 3º ano e do pré-vestibular do colégio, Luciana Albernaz César, esses últimos dias devem servir para reforçar a confiança do aluno e revisar tudo que já foi visto durante o ano.

“Agora não dá mais tempo de correr atrás do prejuízo. Ele (aluno) tem de fazer provas anteriores, focar na redação, que é um diferencial, e controlar a ansiedade”, resumiu.

Outro meio de selecionar a melhor forma de realizar a prova é indicado pela professora. “O aluno tem de focar no que ele quer dentro da prova, de acordo com a universidade que ele escolheu. Cada instituição divulga seu edital dizendo como será a seleção após a publicação da nota. Alguns cursos têm pesos maiores para algumas disciplinas do Enem”, explicou.

