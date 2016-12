Orientação do Procon Proprietários de veículos devem ficar alertas para campanhas de recall Modelos de 4 marcas distribuídos no Estado podem apresentar problemas

Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) alerta os sul-mato-grossenses proprietários de veículos das marcas BMW, Honda, Mercedes-Benz e Subaru para campanhas de chamamento de recall de alguns modelos de automóveis.

Com relação a BMW, campanha se deve a possibilidade de falha nos sistema de fixação de cadeiras de crianças dos veículos modelo X3 xDrive35i e X3 xDrive20i. Recall abrange 122 automóveis, sendo quatro distribuídos no Estado.

Já a campanha de chamamento da Honda abrange oito veículos Honda Fit ano/modelo 2015, distribuídos no Estado, em razão da possibilidade de vazamento de combustível e risco e incêndio.

Os veículos foram produzidos entre agosto e setembro de 2015, com numeração de chassi, não sequencial, entre o intervalo 40FZ221338 e 40FZ224280; 60FZ221691 e 60FZ222494; e 70FZ221225 e 70FZ229139.

Proprietários de Mercedes-Benz Sprinter Van Passageiro 415 CDI, fabricados de julho de 2012 a setembro de 2014, com numeração de chassi não sequencial entre 8AC906633CE062210 a 8AC906633FE098883, devem realizar o reforço na estrutura dos encostos dos bancos. São 31 veículos distribuídos em MS.

A Subaru tem duas campanhas e recall, onde consumidores são chamados para substituição do relê de controle de quatro modelos de veículos e da bolsa do airbag do passageiro dianteiro.

Campanha de veículos com falhas na bomba de injeção de ar abrange veículos das marcas Legacy 2.0 Sedan, ano modelo 2010 e 2011, fabricados entre agosto de 2009 e junho de 2011; Impreza WRX, ano modelo 2008 a 2013, fabricados entre novembro de 2007 e fevereiro de 2013; Impreza WRX/STI, ano modelo 2008 a 2013, com data de fabricação de novembro de 2007 a fevereiro de 2013; Forester Turbo, ano modelo 2008 a 2012, fabricados de abril de 2008 a novembro de 2011. No total, nove veículos destes foram distribuídos em Mato Grosso do Sul.

Ja a substituição do airbag é para modelos Forester 2.0 e 2.5 Turbo, ano modelo 2009, fabricados de março a dezembro de 2008; WRX STI 2.5 Hatch, ano modelo 2008 a 2009, fabricados de fevereiro a dezembro de 2008; WRX 2.5 Sedan e Hacht, ano modelo 2008 e 2009, com data de fabricação de outubro a dezembro de 2008; Impreza 1.5 Hacht, ano modelo 2008 e 2009, fabricados de novembro de 2007 a setembro de 2008; e Subaru Impreza 2.0 Sedan e Hacht, ano modelo 2008 a 2009, fabricados de dezembro de 2007 a dezembro de 2008.

Consumidores que tiverem veículo afetados devem entrar em contato com as empresas para agendar atendimento.