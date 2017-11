Campo Grande Projeto para Fundo Municipal em mobilidade aguarda sanção Lei 8.512 foi apresentada pelo vereador Delegado Wellington

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou a criação do Fundo Municipal para Adequação Urbana de Acessibilidade na Capital, no último dia 31 de outubro, com objetivo de realizar melhorias e adequações em locais públicos. A lei nº 8.512 foi encaminhada para prefeitura e aguarda ser sancionada pelo prefeito Marcos Marcello Trad (PSD).

O autor da iniciativa foi o vereador Delegado Wellington (PSDB), que verificou na criação de um fundo municipal, condições para criação de um suporte financeiro às políticas publicas municipais que atuam no segmento de acessibilidade e mobilidade urbana.

"O intuito desse projeto é proporcionar o acesso amplo e democrático aos espaços de uma forma segura, socialmente inclusiva e sustentável. Além disso, o objetivo é implementar o conceito de acessibilidade e mobilidade universal garantindo-a aos idosos ou pessoas com restrições físicas. Esses recursos serão aplicados para o desenvolvimento e execução de trabalhos, pesquisas e projetos vinculados ao desenvolvimento de medidas destinadas à melhoria da acessibilidade urbana no âmbito de Campo Grande", argumenta o parlamentar.

*Com informações da Assessoria de Imprensa