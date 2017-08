Segurança Projeto aprovado prevê instalação de radares em rodovias de MS Equipamentos serão instalados próximos a escolas

O projeto de lei que visa a instalação de radares eletrônicos para controle de velocidade em trechos de rodovias estaduais, onde estão localizadas unidades de ensino foi aprovado hoje em segunda votação na Assembleia Legislativa e segue para a sanção do governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB).

A proposta é de autoria do deputado estadual Cabo Almi (PT), que disse que as reclamações são inúmeras quanto a dificuldade que alunos têm apresentado ao atravessar as rodovias para irem às escolas. "Eles chegam atrasados nas aulas porque precisam esperar muito tempo para poder atravessar com segurança", justificou o petista.

Serão implantadas lombadas eletrônicas em alguns trechos de rodovias, que são endereços de escolas, e a velocidade máxima para os motoristas, ao passar pela fiscalização, será de 30 quilômetros por hora.