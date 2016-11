NOVA LEI Projeto aprova internet gratuita em terminais de ônibus em MS Proposta será enviada ao governador para ser sancionada

Foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, na manhã de hoje, o Projeto de Lei que prevê a instalação de pontos gratuitos e abertos ao público à internet (Wi-Fi) em terminais de ônibus em Mato Grosso do Sul. Projeto foi elaborado pelo deputado Pedro Kemp (PT).

Conforme o deputado , assim que lei for publicada, concessionárias que fazem uso dos terminais terão prazo de 90 dias para a implantação da rede.

Quando implantadas, as redes deverão ter manutenção também realizadas pelas empresas concessionárias. Além disso, Kemp destaca a importância do acesso a internet para os usuários, pois medida é voltada à democratização e interesse social. O Projeto de Lei segue para sanção do governador Reinaldo Azambuja