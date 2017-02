OPORTUNIDADE Programa do TRT seleciona estagiários

para 15 cidades do Mato Grosso do Sul Inscrições começaram na sexta-feira (24) e terminam no dia 17 de março

Programa do Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul (TRT/MS) está com inscrições abertas para contratar estagiários em 15 cidades do Estado. Pagamentos de bolsas variam entre R$ 665 a R$ 950, mais benefício.

Em Campo Grande, as vagas são para estudantes do Ensino Médio e Ensino Superior matriculados nos cursos de Direito, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Comunicação Social Habilitação em Publicidade e Propaganda, Cursos Relacionados à Área de Tecnologia da Informação, Engenharia Civil e História.

Em Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Fátima do Sul, Jardim, Rio Brilhante, Nova Andradina, Naviraí, Mundo Novo, Três Lagoas, Paranaíba, Cassilândia, Bataguassu e Corumbá, serão selecionados acadêmicos de Direito.

Conforme informações do edital, a bolsa-estágio para alunos do Ensino Superior é de R$ 950 e de R$ 665 para estudantes de nível médio regular e curso técnico integrado ao ensino médio. Os estagiários também receberão auxílio-transporte.

Podem participar do processo seletivo alunos com 16 anos completos, na data da convocação. Acadêmicos de Ensino Superior devem cursar, no mínimo, o segundo ano (a partir do 3° período). O estágio terá duração mínima de seis meses e máxima de dois anos. A jornada diária é de quatro horas, no período matutino ou vespertino.

As inscrições começaram na sexta-feira (24) e terminam no dia 17 de março. Interessados devem se inscrever pela internet, no site da Agência de Estágio realizadora do certame - www.superestagios.com.br/.

Provas serão aplicadas no dia 2 de abril e o resultado será divulgado no dia 12 do mesmo mês. Clique aqui para acessar mais informações sobre o Regulamento do Processo Seletivo de 2017.