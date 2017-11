Grã-Cruz Procurador-geral do Ministério Público recebe condecoração em Brasília Paulo Passos será agraciado com comenda do Ministério Público Militar

Procurador-Geral do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPE), Paulo Cezar dos Passos, será homenageado com a comenda da ordem Grã-Cruz, do Ministério Público Militar, nesta quarta-feira (8), em Brasília. Além dele, a procuradora-geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge também receberá a comenda.

Segundo Paulo Passos, a comenda representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo MPE de Mato Grosso do Sul.

“Quem recebe a homenagem é cada integrante da instituição que tenho a honra de integrar desde maio de 1992. Nesses mais de 25 anos, vivemos uma enorme transformação social, tendo o Ministério Público sido protagonista desse cenário de mutação da sociedade. Tenho que agradecer a cada um dos colegas e servidores por essa alta homenagem que recebo em nome do Ministério Público de Mato Grosso do Sul”, ressaltou o procurador.

A premiação da Ordem do Mérito do MPM está na 19ª edição e, neste ano, receberão condecoração 58 personalidades que desenvolveram atividades relevantes em prol do Ministério Público Militar. Serão concedidas comendas na ordem de graus Grã-Cruz, Grande Oficial, Alta Distinção, Distinção e Bons Serviços.