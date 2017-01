INVESTIGAÇÃO Procurado por 11 assassinatos no Brasil, criminoso é preso na Fronteira "Nego Jackson" era considerado o criminoso mais procurado no RS

Suspeito de duplo homicídio no Paraguai, Jackson Peixoto Rodrigues, de 32 anos, foi preso em Pedro Juan Caballero - cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã (MS), na tarde de ontem (12) pela Polícia Nacional. “Nego Jackson”, como é conhecido, estava com documento falso no nome de Gabriel Ferreira Santos e tem extensa ficha criminal no Brasil. Ele está envolvido em 11 assassinatos.

Ele foi preso com mais três homens e é apontado como um dos líderes de uma facção criminosa em Porto Alegre (Rio Grande do Sul), conforme o site Porã News. Jackson era considerado o bandido mais procurado do Estado gaúcho.

De acordo com o delegado Arthur Raldi, do RS, a polícia brasileira já mantinha contato com as autoridades paraguaias desde o início do ano passado, onde um dos alvos da operação, José Dalvani Nunes Rodrigues, conhecido como “Minhoca”, também foi detido.

José foi preso na Ciudad del Este e também é apontado como líder de uma facção criminosa de Porto Alegre, que seria rival da organização de Jackson.

No local onde Nego Jackson foi preso, a polícia apreendeu armas e munições, além de um documento de identidade falso. Agora, a polícia gaúcha avalia a possibilidade de trazê-lo para o Brasil.