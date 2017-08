BR-060 Problema em pneu causa

acidente com ônibus na rodovia Ao todo, 13 pessoas ficaram com ferimentos leves

Um ônibus tombou na BR-060, entre Nioaque e Sidrolândia, e deixou 13 pessoas feridas. O pneu dianteiro do lado esquerdo do veículo estourou e o motorista perdeu o controle. O acidente aconteceu por volta das 14h30 de hoje.

Os passageiros estavam a caminho do Assentamento Uirapuru, no município de Nioaque. O ônibus chegou a sair da pista e só depois tombou. As vítimas tiveram ferimentos leves.

A Polícia Militar de Nioaque foi a primeira a chegar no local do acidente e auxiliar as vítimas, que saíram do veículo. A equipe que se deslocou para o local foi formada pelo sargento PM Paulo Sérgio, sargento Dehn, cabo Nascimento e soldados Paim e Elisângela.

As vítimas foram atendidas por ambulâncias e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nioque. Conforme divulgado pela PM, todos sofreram ferimentos sem gravidade.

O acidente aconteceu a 12 quilômetros da área urbana e em vistoria a Polícia Militar identificou que o veículo estava legalizado. O percurso entre Nioaque e o assentamento é feito rotineiramente pelo ônibus.

Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Guia Lopes da Laguna também foi acionada e atendeu a ocorrência.

Como o ônibus ficou no acostamento, não foi preciso interditar a rodovia. A Polícia Civil vai investigar os possíveis motivos para o pneu do ônibus estourar. Perícia criminal ainda produzirá laudo identificar condições de rodagem do veículo. Os nomes das vítimas e do motorista não foram divulgados.