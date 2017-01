TEMPO Primeiro dia do ano tem previsão

de tempestade e calor de 36ºC Regiões de Corumbá e Três Lagoas registram forte calor

Primeiro dia de 2017 começa nublado, com previsão de tempestade e forte calor em algumas áreas de Mato Grosso do Sul. Apesar de a manhã ser com clima ameno, temperatura pode chegar a 36ºC.

De acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande deve ter chuva nesta tarde, com trovoadas. Mínima é de 23ºC com máxima de 28ºC.

Em Dourados, Ponta Porã e Amambai haverá chuva e termômetro registra até 30ºC. Para as regiões de Corumbá e Três Lagoas clima será de até 36ºC.