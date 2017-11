Operação Finados PRF flagra quase 2 mil motoristas em alta velocidade durante feriadão Balanço da operação Finados aponta redução no número de acidentes graves

Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou 1,9 mil motoristas em alta velocidade nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul durante o feriado prolongado do Dia de Finados. Em um dos casos, motorista foi flagrado dirigindo a 153 km/h. Balanço da operação Finados foi divulgado hoje pela PRF.

Conforme o balanço, durante o feriadão a PRF contabilizou 20 acidentes, sendo um com duas mortes. Acidente aconteceu na última sexta-feira (3), na BR-262, entre Ribas do Rio Pardo e Água Clara. Uma carreta bateu de frente com um carro de passeio e suspeita é que um dos veículos tenha invadido a pista contrária.

No mesmo período do ano passado, foram 35 acidentes graves e cinco mortes, redução de 60% na comparação com 2017.

Durante os cinco dias de operação, foram aplicados 1.273 autos de infração. Além do excesso de velocidade, houve 132 autuações por ultrapassagens, sendo 117 ultrapassagens cometidas em faixa dupla contínua.

Também foram autuados dois motoristas pela falta do uso do cinto de segurança e 52 passageiros pelo mesmo motivo. 27 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados e cinco foram presos.

OPERAÇÃO

Fiscalizações foram realizadas em todas as rodovias federais do Estado, do dia 1º de novembro até o dia 5. As ações foram planejadas levando em consideração os locais com maiores índices de acidentes e infrações graves.



Objetivo da operação foi a redução de acidentes, principalmente os graves, com feridos graves ou morte. Enfatizando a fiscalização de velocidade, fiscalização de embriaguez, fiscalização de motocicletas e fiscalização a ultrapassagens forçadas ou proibidas.



Radares móveis foram utilizados em todas as rodovias federais para coibir o excesso de velocidade e bafômetros foram empregados em todas as fiscalizações.



Durante o feriadão a PRF contabilizou 20 acidentes, sendo 2 graves com 2 óbitos. No mesmo período do ano passado (2016), foram 35 acidentes graves, uma redução de 43%. Acidentes graves reduziram 82%, e óbitos reduziram 60%.