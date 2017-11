MAIOR APREENSÃO DO ANO PRF flagra carga com 11 mil munições e 53 quilos de maconha que saiu do MS Material era transportado em carro rumo ao interior do Paraná

12 NOV 2017 Por RENAN NUCCI 08h:00

Munições apreendidas pela PRF. - Divulgação A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ontem, no município de Guaíra, na região oeste do Paraná, 11.098 munições de fuzil e pistola, além de 53,5 quilos de maconha. O material ilícito era transportado em um Fiat Uno que saiu de Mato Grosso do Sul, conforme divulgado pela própria corporação em nota. A suspeita é de que a carga tenha sido adquirida no Paraguai. Esta é a maior apreensão do tipo feita neste ano pela PRF no Paraná. Segundo a PRF, durante fiscalização de rotina na BR-163, a equipe operacional da Ponte Ayrton Senna deu ordem de parada ao motorista que saía de território sul-mato-grossense. O homem não obedeceu e fugiu, mas abandonou o veículo carregado e entrou em uma mata nas imediações. Os policiais fizeram buscas pela região, mas o suspeito não foi encontrado. Dentro do veículo havia 5 mil unidades de calibre 9 milímetros, outras 4,9 mil, de calibre .40, e ainda 798 munições para fuzil calibre 7,62 e 400 munições para fuzil calibre 5,56, além da maconha. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra. A PRF acredita que o armamento fosse usado para fortalecer o crime organizado em grandes centros.



Leia Também