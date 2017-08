Tráfico de Drogas PRF e PM apreendem mais de meia tonelada de maconha e traficantes fogem O valor de revenda do entorpecente é estimado em R$ 715 mil

A Polícia Rodoviária Federal com apoio da Polícia Militar apreendeu, ontem (29), 596 quilos de maconha em um veículo, na rodovia BR-158 em Três Lagoas. Traficantes conseguiram fugir e não foram localizados.

Segundo informações da PRF, durante fiscalização policiais deram ordem de parada para o veículo Tucson com placas aparentes de Dourados. O condutor do veículo não obedeceu e fugiu.

Alguns quilômetros à frente, o motorista parou e junto com o comparsa fugiram a pé em direção à plantação de eucalipto. Eles não foram localizados.

Com ajuda da Polícia Militar, no interior do carro foram encontrados vários tabletes de maconha, e conforme a polícia, valor estimando de revenda gira em torno de R$ 715 mil.

Após verificação do veículo, policiais constaram que o automóvel estava com as placas adulteradas de Patos de Minas (MG). O automóvel e a droga foram encaminhados para Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas.