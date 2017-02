CONTRA ACIDENTES PRF começa fiscalização para Carnaval

e mira conservação de veículos Todas as equipes também terão etilômetro para identificar embriaguez

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) começou hoje a operação em rodovias federais por conta da proximidade das festas de Carnaval. A fiscalização está atenta principalmente para analisar o estado de conservação dos veículos.

No trabalho iniciado hoje pela manhã, os agentes inspecionaram as condições dos pneus e outros itens de segurança. Caminhões com guincho foram deslocados para a área de fiscalização porque os veículos reprovados devem ser apreendidos.

A Operação Rodovidas está em sua segunda fase. A primeira foi deflagrada para compreender o período de Natal e ano novo.

Além da má conservação, agora por conta do Carnaval, o uso de álcool ao volante também vai ser uma das infrações mais vistorias nos pontos de fiscalização da PRF. Todas as equipes que foram distribuídas nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul estão com equipamento para realização de testes.

"Todo ponto de fiscalização vai ter teste do etilômetro. Estamos buscando a redução dos acidentes. Em 2016, conseguimos esse resultado. Ao final da operação faremos um balanço na comparação com o ano passado", explicou o inspetor Kleryson Loureiro, assessor de imprensa da Polícia Rodoviária Federal.

No ano passado, 9.011 veículos foram abordados e 1.338 autos de infração acabaram aplicados. Ao todo, 4.158 veículos estavam andando acima do limite de velocidade durante operação do Carnaval 2016. O teste de bafômetro aconteceu com 3.910 pessoas, sendo 87 autuações e 20 presos por embriaguez.

No caso de mortes nas rodovias, quatro pessoas faleceram ano passado. O número de acidentes chegou a 49 e os casos graves (quando uma pessoa, pelo menos, fica ferida) foram oito.