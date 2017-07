DO PARAGUAI PRF apreende R$ 4 milhões em cigarros contrabandeados A carga, de 80 mil pacotes do produto, estava sendo levada para São Paulo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu duas carretas com aproximadamente R$ 4 milhões em cigarros contrabandeados do Paraguai. A apreensão aconteceu ontem (29), na BR-267, altura do quilômetro 362. A carga, de 80 mil pacotes do produto, estava sendo levada para São Paulo.

De acordo com a PRF, os policiais barraram para fiscalização uma carreta LS VW/ 25.320 CLC, com placas de São Carlos (SP), conduziada por um homem de 56 anos, e uma LS Volvo/FH 460, com placas de Cubatão (SP), com um motorista de 51 anos. Durante a vistoria constatou-se que os dois faziam o transporte ilegal de cigarros adquiridos no país vizinho.

Os motoristas não apresentaram nenhum documento relativo à carga que transportava. Eles carregavam R$ 9,6 mil em dinheiro.

Ainda conforme a PRF, o condutor de um dos veículos foi reconhecido na abordagem como já preso há 90 dias, também pelo transporte de cigarros contrabandeados. Os envolvidos e a carga foram levados para a Polícia Federal de Dourados.