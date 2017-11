Flagrante PRF apreende carga de cigarro contrabandeado do Paraguai Material é oriundo das empresas do presidente paraguaio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início da manhã deste domingo, na cidade de Terenos, carregamento com 175 mil maços de cigarro contrabandeado do Paraguai. Entre os produtos havia caixas da marca Eight, que pertencem à empresa Tabesa, ligada ao grupo empresarial do presidente Paraguaio Horácio Cartes, segundo informações do jornal ABC Color.

Conforme divulgado pela PRF, o cigarro era transportado em um caminhão conduzido por um homem de 36 anos. O motorista apresentou documentação, mas se mostrou bastante nervoso com a fiscalização. Questionado se levava algo ilícito, confessou o transporte de cigarros estrangeiros. Ao todo, haviam 350 caixas avaliadas em aproximadamente R$ 875 mil reais.

O motorista afirmou que comprou que havia comprado o caminhão, mas que ainda não tinha efetuado a transferência para o seu nome. Quanto ao cigarro, disse que o adquiriu no Paraguai com a intenção de revender na cidade de Mineiros (GO). O homem, o caminhão e o cigarro foram encaminhados à Polícia Federal de Campo Grande.