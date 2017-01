Contrabando PRF apreende carga com 250 mil

carteiras de cigarros na BR-163 Condutor do caminhão fugiu do local e não foi encontrado

19 JAN 2017 Por BRUNA AQUINO 10h:19

A carga foi encaminhada para a Receita Federal - Divulgação/PRF Saiba Mais PRF apreende 8 mil carteiras de cigarros contrabandeadas A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ontem (18) carga de cigarros contrabandeados na BR-163 próximo ao KM 364 em Nova Alvorada do Sul. De acordo com a PRF, a carga estava em uma carreta bitrem, com placas do Paraná e no interior dos semi-reboques estavam cerca de 25 mil pacotes de cigarro, que somaram 250 mil carteiras. O condutor fugiu do veículo e não foi encontrado. A mercadoria e a carreta foram apreendidas e encaminhadas para a Receita Federal em Campo Grande.

