BR-163 PRF apreende em Campo Grande

caminhão com 450 kg de agrotóxicos Motorista já tinha passagem pela polícia

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde de ontem (13) 450 kg de agrotóxicos em um posto de combustível na BR-163 em Campo Grande. Carregamento seria levado para Brasnorte (MT).

Segundo informações policiais, foi abordado o veículo Scania que seguia pela BR-163 quando foi abordado pelos policiais. Após consulta foi analisado que o homem tinha passagem criminal em Sonora-MS por contrabando de agrotóxicos.

Foi realizado vistoria no interior do veículo e foram encontrados 100 kg de agrotóxicos em pó em um compartimento da cabine do motorista e mais 350 litros de agrotóxicos contrabandeados na carga do semirreboque, totalizando 450 kg do produto.

O motorista chegou a apresentar nota fiscal mas estava suspenso e sem carimbo e acabou confessando que receberia R$ 500 mil pelo transporte até o estado Mato Grosso.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Campo Grande.