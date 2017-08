Tráfico de Drogas PRF apreende 324 quilos de maconha em veículo roubado; traficante é preso Condutor tentou fugir, mas carro capotou em seguida

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 324 quilos de maconha em veículo roubado, ontem (24), na rodovia BR-060, em Sidrolândia. Traficante de 38 anos tentou fugir, mas foi preso em flagrante.

De acordo com informações da PRF, policiais deram ordem de parada ao veículo EcoSport, com placas de Goiânia (GO). Motorista não obedeceu e fugiu, capotando o carro alguns quilômetros a frente.

Após o acidente, a polícia encontrou vários tabletes de maconha caídos no chão e no interior do veículo.

Foi constatado que o carro tinha sinais de adulteração, a placa original era de Rinópolis (SP) e havia registro de roubo. Traficante informou que pegou a droga em Ponta Porã e levaria até Ipatinga (MG).

Veículo, junto com o condutor e a droga, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.