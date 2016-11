TEMPO Previsão é de chuva hoje em

Campo Grande e interior de MS Calor registra 34ºC, na região do Pantanal, de acordo com instituto

Prognóstico de hoje indica grande possibilidade de chuva em Campo Grande e cidades do interior do Mato Grosso do Sul.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), céu com muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas, além da Capital, em Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Corumbá. Calor registra 34ºC, na região do Pantanal.