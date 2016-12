TEMPO Previsão indica chuva em regiões

do Estado, mas calor continua Na região do Pantanal, clima será quente, de 36ºC

Sexta-feira pode haver chuva em algumas regiões de Mato Grosso do Sul. Mas mesmo com tempo chuvoso, calor não dá trégua. Na região do Pantanal, em Corumbá, termômetro pode atingir 36ºC.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chuva pode chegar à Campo Grande durante a tarde e termômetros ficam entre 22ºC e 33ºC.

Nas regiões de Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã, pode haver chuva há qualquer hora do dia. Clima será quente de 33ºC.