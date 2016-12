BOLETIM INMET Previsão indica chuva e rajadas

A chuva e trovoadas isoladas, com rajadas moderadas de vento, estão previstas para chegarem ao Estado a partir de amanhã (19) e a previsão é que essa condição permaneça ao menos até quinta-feira (22). Os dados são do boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgado hoje.

As temperaturas podem variar entre 20º C e 35º C e somente na quarta-feira (21) que a máxima pode chegar a 37º C. O Inmet alertou que a água está prevista para cair principalmente à tarde.

Amanhã, as regiões oeste e sul, onde estão as cidades de Miranda, Aquidauana, Corumbá, Porto Murtinho, Mundo Novo, devem receber o maior volume de chuva.

As condições do tempo deve gerar alertas às defesas civis de alguns municípios, como Costa Rica, que no final de novembro foi atingida por ventania que estragou a rede elétrica da cidade e deixou 500 casas danificadas. Paranhos é outro local que enfrenta problemas com os acessos porque asfalto da MS-295 cedeu com a enxurrada, depois de temporal na primeira semana de dezembro.

Na terça-feira (13), o Ministério da Integração Nacional reconheceu situação de emergência em Itaquiraí, que informou ter R$ 2 milhões em prejuízos, com estragos em estradas, bueiros e pontes.

CAMPO GRANDE

A previsão para a Capital é de tempo parcialmente nublado entre amanhã e quinta-feira. Os termômetros devem ficar entre 20º C e 32ºC e a chuva deve cair principalmente no período da tarde na cidade.

Não estão descartadas trovoadas isoladas e as rajadas de vento devem ser moderadas. Situação semelhante atingiu Campo Grande no dia 8 e houve danos em dezenas de ruas, além de alagamentos. Uma das regiões mais prejudicadas foi proximidades do Aero Rancho.