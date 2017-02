TEMPO Previsão é de pancadas de chuva

Previsão do tempo hoje é de pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em Campo Grande, assim como Dourados, Ponta Porã, Corumbá e Três Lagoas manhã deve ser ensolarada, mas à tarde há grande chance de chuva com trovoadas.

Calor na Capital atinge 31ºC e em Três Lagoas 33ºC, segundo o instituto.