Meteorologia Previsão é de que chuvas devem

continuar pelo menos até quarta-feira Final do mês de maio deve ser de frio de até 5ºC em Campo Grande

A possibilidade de chuvas deve continuar até pelo menos quarta-feira, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além da Capital, também choveu nos municípios de Maracaju, Dourados, Aquidauana, Ponta Porã, Bataguassu, Mundo Novo, Jardim, Bela Vista e Ivinhema.

Conforme o meteorologista Natálio Abraão Filho, as chuvas acontecem por causa de área de instabilidade localizada na região central de Mato Grosso do Sul. "Grandes formações de nuvens acontecem pela manhã entre os municípios de Terenos, Campo Grande, Bandeirantes, Maracaju, Sidrolândia. Em Ribas do Rio Pardo céu deve ficar nublado com chuvas isoladas mais tarde", explicou. Na Capital, deve acontecer algumas aberturas de sol entre as chuvas isoladas da tarde. O tempo aberto predomina nas regiões norte e oeste do Estado.

As temperaturas devem ficar hoje com máximas de 32ºC no estado e 29ºC na Capital. A mínima deve ser de 16ºC em Mato Grosso do Sul e 19ºC em Campo Grande. No resto da semana, as máximas variam entre 31ºC e 32ºC no Estado, 27ºC e 29ºC na Capital e mínimas em torno 15ºC e 17ºC.

Frente fria

Final do mês de maio deve ser de frio de até 5ºC em Campo Grande. “O frio intenso persistirá de 22 até o dia 27 de maio, com centro das menores temperaturas em 23 de maio, as mínimas devem chegar aos 5ºC em Campo Grande, 9ºC em Coxim e 2ºC com geadas em Ponta Porã, Amambaí, Dourados, Sete Quedas e Mundo Novo”, explicou o Natálio Abrão Filho.

De acordo com o meteorologista, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico são as influências nas condições climáticas da região neste outono e início de inverno. “As chuvas deverão ficar dentro ou pouco acima da média e as temperaturas mais altas que o normal”, detalhou. “Isso indicará ondas de calor, umidade baixa e céu sem nuvens e com chegadas de massas de ar polares, frio intenso, mas de períodos curtos”.