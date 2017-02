TEMPO Previsão é de chuva rápida

neste sábado de Carnaval em MS Temperatura máxima fica entre os 28ºC e 31ºC, segundo Inpe

Prognóstico do tempo diz que haverá chuva neste sábado de Carnaval, em Mato Grosso do Sul. No entanto, passageira.

Em Campo Grande, assim como em Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Corumbá, há grandes chances de chuva de curta duração que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia.

Temperatura máxima fica entrer os 28ºC e 31ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).