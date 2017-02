CLIMA Previsão do tempo hoje é de mais

chuva em Mato Grosso do Sul Na Capital, dia amanheceu com 22ºC e a máxima deve ser de 26ºC

1 FEV 2017 Por LAURA HOLSBACK 06h:15

Deve chover mais no Estado - Bruno Henrique/Correio do Estado Assim como nos últimos dias, chuvarada deve continuar hoje em Mato Grosso do Sul. De acordo com previsão do tempo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), chove, no entanto, rapidamente, em Campo Grande, Ponta Porã, Dourados, Corumbá e Três Lagoas. Na Capital, dia amanheceu com termômetros marcando 22ºC e a máxima deve ser de 26ºC, segundo o Inpe. Nas demais cidades já citadas, faz calor de até 32ºC.

